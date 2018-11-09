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Новости /  Общество /  Образование  

В самарском Политехе пройдет географический диктант

9 ноября 2018 10:44
136
В самарском Политехе пройдет географический диктант Проверить свои знания в области географии может каждый
Проверить свои знания в области географии может каждый.

В этом году диктант состоится 11 ноября. Самарский политех примет активное участие в значимом событии, став площадкой для его проведения. К участию приглашаются все жители Самарской области. Для этого нужно к 11:00 прийти в главный корпус опорного университета по адресу: ул. Молодогвардейская, 244, аудитория № 500, 5 этаж. Регистрация участников будет проходить перед началом проведения диктанта. Напомним, на территорию университета можно попасть только по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (12+).

Площадка Политеха 11 ноября будет работать по графику:
11:00 – начало работы;
11:00 – 12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;
12:00 – 12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;
12:15 – 13:00 – написание диктанта;
13:00 – 13:10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;
13:10 – закрытие площадки.
Участие является добровольным и бесплатным. Перед началом испытания каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, который вписывается в бланк для написания диктанта. Этот номер также дублируется на отрывном листке и остается у участника. По нему впоследствии можно узнать результат прохождения диктанта на сайте (https://dictant.rgo.ru/).

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.
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