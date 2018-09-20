В самарском Политехе начинается набор в Самарскую Менделеевскую школу

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Ученики 8-11 классов будут углубленно изучить химию, научатся проводить лабораторные эксперименты и подготовятся к успешной сдаче итоговых аттестационных испытаний по предмету. Знакомство с выпускающими кафедрами химико-технологического факультета и факультета пищевых производств поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии. По завершении обучения состоится олимпиада, призеры и победители которой получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Самарский политех.Занятия в школе в этом году начнутся 6 октября и будут проводиться по субботам с 15.20 до 18.40 (4 академических часа). Завершится обучение 27 апреля 2019 года.Желающие стать слушателями школы должны до 27 сентября пройти регистрацию: goo.gl/YEfhbV. Зачисление в школу будет осуществляться по результатам входного тестирования, которое состоится 29 сентября.Обучение в Самарской Менделеевской школе – бесплатное.