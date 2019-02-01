В российских школах недостаточно обучают точным наукам?

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Общероссийский народный фронт совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провел опрос среди более 1 600 родителей из 84 регионов Российской Федерации. Исследование показало, что школа нацелена на формирование предметных знаний, а не на развитие ребенка и подготовку его к дальнейшей жизни. При этом лучше всего родители отметили подготовку по физической культуре и знакомству с окружающим миром, а информатика, физика и иностранный язык преподаются недостаточно качественно.Результатами обучения детей традиционным предметам родители удовлетворены больше, чем уровнем развития у них практических навыков. По мнению половины опрошенных, лучше всего в школе знакомят с окружающим миром, также каждый второй респондент считает, что школа хорошо формирует физическую культуру школьников. Качеством обучения музыке и изобразительному искусству довольны 47% родителей, еще 45% отмечают хорошее преподавание литературы, 43% — русского языка.Больше всего респонденты оказались недовольны качеством преподавания иностранного языка — 38% родителей хотели бы, чтобы он преподавался лучше, а ещё 19% считают, что ребёнка обучают плохо. Также респонденты хотели бы усилить преподавание информатики (41%), физики (40%), химии (39%), биологии (39%) и экономики (35%).«На пути в «десятку» мировых лидеров по качеству общего образования важно не только отслеживать место России в главных международных рейтингах. Следует взглянуть на нашу систему образования глазами ее непосредственных участников и понять, что для них важно. Оценка современной школы родителями — необходимый показатель, который нужно учитывать для осуществления прорыва», — считает координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.Среди основных проблем школьного образования родители выделяют его слабую практикоориентированность: 62% считают, что школа недостаточно хорошо обучает детей принимать решения и планировать свои действия, 61% — что уделяется мало внимания умению предлагать разные варианты решения задач и выбирать наилучший. Также родителям хотелось бы усилить обучение детей работе с информацией, включая её поиск, анализ и выбор (59%), развитие инициативности и готовности нести ответственность за результат (57%), применению познавательных стратегий (57%).С тем, что школа хорошо учит представлять итоги своей работы, а также читать и понимать информационные тексты, инструкции и художественную литературу согласны только 27% родителей, с тем, что детей хорошо обучают извлекать главное из прочитанного или прослушанного — 26%. Вместе с тем, почти каждый третий родитель доволен тем, что школа учит детей вести здоровый образ жизни, формирует навыки командной работы (28%).В качестве пяти важнейших направлений, необходимых для развития любого школьника, родители выбрали профориентационные занятия (55%), дополнительные занятия по предметам и подготовку к экзаменам (44%), иностранный язык (44%) и физическую культуру (43%). Пятое место разделили умение публично выступать, вести дискуссии и дебаты, а также умение оказать медицинскую помощь себе и другим людям (по 36%). Важность углубленного преподавания предмета сверх школьной программы для ребенка отметил каждый пятый родитель (22,5%).Многие семьи готовы платить за получение детьми знаний или навыков. Лидером оказался иностранный язык — оплачивать ребёнку дополнительные занятия готовы 47% родителей, назвавших его знание важным фактором успешного обучения и карьеры. Менее всего родители готовы оплачивать изучение прав и обязанностей человека и гражданина, экологии, устройства общества, основ оказания первой медицинской помощи себе и другим людям. Средняя сумма, которую родители готовы потратить на коррекцию результатов обучения, достигнутых в школе, составляет 3 337 рублей в месяц.При этом многие семьи сталкиваются с необходимостью платить учителям за возможность осваивать предмет даже на уровне школьной программы. Так, 22% родителей заявили, что любые дополнительные занятия в их школах полностью платные, и, если ребенок не понял что-то на уроке, второй раз объяснять ему пройденную тему учитель будет только за деньги. 36% родителей отметили, что учитель может объяснить что-то на перемене или сразу после уроков. А 21% респондентов сказали, что, если ребенок не усвоил информацию на занятиях, дополнительно с ним не будут заниматься даже за деньги: так высока нагрузка у педагогов. «Нужно прибавить учителям зарплату и следить за их работой, чтобы учили детей, а не для галочки», — считают родители.Выходом из этой ситуации для многих родителей становятся услуги репетиторов: многие считают, что подготовиться к сдаче итоговых экзаменов в рамках школы ребенок просто не может (17,5%), или что набранных баллов даже при сдаче экзамена на «хорошо» или «отлично» не хватит для поступления в вуз (46%). Каждый пятый уверен, что ребенок может сдать экзамен только на «тройку», и занятия с репетитором необходимы для получения более высокой оценки.«Общество ждет, что школа будет справедливой и доброй, умной и современной, понятной и вариативной, что она не будет закреплять социальное расслоение в обществе или увеличивать его, — отметила Духанина. — В школе должно быть интересно учиться разным детям, с разными возможностями и способностями. Эти ожидания важно учесть при решении задачи выведения российской школы в десятку лучших в мире, поскольку родители — не сторонние наблюдатели. В ближайшее время мы подведем итоги опроса школьников, чтобы учесть позиции всех участников образовательного процесса. Результаты, по сложившейся традиции, будут направлены во все субъекты нашей страны и профильные ведомства, ведь на выявление и ликвидацию слабых мест школьного образования у нас остается совсем немного времени».

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