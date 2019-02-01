В российских школах недостаточно обучают точным наукам?
1 февраля 2019 13:45
152
Общероссийский народный фронт совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провел опрос среди более 1 600 родителей из 84 регионов Российской Федерации. Исследование показало, что школа нацелена на формирование предметных знаний, а не на развитие ребенка и подготовку его к дальнейшей жизни. При этом лучше всего родители отметили подготовку по физической культуре и знакомству с окружающим миром, а информатика, физика и иностранный язык преподаются недостаточно качественно.
Результатами обучения детей традиционным предметам родители удовлетворены больше, чем уровнем развития у них практических навыков. По мнению половины опрошенных, лучше всего в школе знакомят с окружающим миром, также каждый второй респондент считает, что школа хорошо формирует физическую культуру школьников. Качеством обучения музыке и изобразительному искусству довольны 47% родителей, еще 45% отмечают хорошее преподавание литературы, 43% — русского языка.
Больше всего респонденты оказались недовольны качеством преподавания иностранного языка — 38% родителей хотели бы, чтобы он преподавался лучше, а ещё 19% считают, что ребёнка обучают плохо. Также респонденты хотели бы усилить преподавание информатики (41%), физики (40%), химии (39%), биологии (39%) и экономики (35%).
«На пути в «десятку» мировых лидеров по качеству общего образования важно не только отслеживать место России в главных международных рейтингах. Следует взглянуть на нашу систему образования глазами ее непосредственных участников и понять, что для них важно. Оценка современной школы родителями — необходимый показатель, который нужно учитывать для осуществления прорыва», — считает координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.
Среди основных проблем школьного образования родители выделяют его слабую практикоориентированность: 62% считают, что школа недостаточно хорошо обучает детей принимать решения и планировать свои действия, 61% — что уделяется мало внимания умению предлагать разные варианты решения задач и выбирать наилучший. Также родителям хотелось бы усилить обучение детей работе с информацией, включая её поиск, анализ и выбор (59%), развитие инициативности и готовности нести ответственность за результат (57%), применению познавательных стратегий (57%).
С тем, что школа хорошо учит представлять итоги своей работы, а также читать и понимать информационные тексты, инструкции и художественную литературу согласны только 27% родителей, с тем, что детей хорошо обучают извлекать главное из прочитанного или прослушанного — 26%. Вместе с тем, почти каждый третий родитель доволен тем, что школа учит детей вести здоровый образ жизни, формирует навыки командной работы (28%).
В качестве пяти важнейших направлений, необходимых для развития любого школьника, родители выбрали профориентационные занятия (55%), дополнительные занятия по предметам и подготовку к экзаменам (44%), иностранный язык (44%) и физическую культуру (43%). Пятое место разделили умение публично выступать, вести дискуссии и дебаты, а также умение оказать медицинскую помощь себе и другим людям (по 36%). Важность углубленного преподавания предмета сверх школьной программы для ребенка отметил каждый пятый родитель (22,5%).
Многие семьи готовы платить за получение детьми знаний или навыков. Лидером оказался иностранный язык — оплачивать ребёнку дополнительные занятия готовы 47% родителей, назвавших его знание важным фактором успешного обучения и карьеры. Менее всего родители готовы оплачивать изучение прав и обязанностей человека и гражданина, экологии, устройства общества, основ оказания первой медицинской помощи себе и другим людям. Средняя сумма, которую родители готовы потратить на коррекцию результатов обучения, достигнутых в школе, составляет 3 337 рублей в месяц.
При этом многие семьи сталкиваются с необходимостью платить учителям за возможность осваивать предмет даже на уровне школьной программы. Так, 22% родителей заявили, что любые дополнительные занятия в их школах полностью платные, и, если ребенок не понял что-то на уроке, второй раз объяснять ему пройденную тему учитель будет только за деньги. 36% родителей отметили, что учитель может объяснить что-то на перемене или сразу после уроков. А 21% респондентов сказали, что, если ребенок не усвоил информацию на занятиях, дополнительно с ним не будут заниматься даже за деньги: так высока нагрузка у педагогов. «Нужно прибавить учителям зарплату и следить за их работой, чтобы учили детей, а не для галочки», — считают родители.
Выходом из этой ситуации для многих родителей становятся услуги репетиторов: многие считают, что подготовиться к сдаче итоговых экзаменов в рамках школы ребенок просто не может (17,5%), или что набранных баллов даже при сдаче экзамена на «хорошо» или «отлично» не хватит для поступления в вуз (46%). Каждый пятый уверен, что ребенок может сдать экзамен только на «тройку», и занятия с репетитором необходимы для получения более высокой оценки.
«Общество ждет, что школа будет справедливой и доброй, умной и современной, понятной и вариативной, что она не будет закреплять социальное расслоение в обществе или увеличивать его, — отметила Духанина. — В школе должно быть интересно учиться разным детям, с разными возможностями и способностями. Эти ожидания важно учесть при решении задачи выведения российской школы в десятку лучших в мире, поскольку родители — не сторонние наблюдатели. В ближайшее время мы подведем итоги опроса школьников, чтобы учесть позиции всех участников образовательного процесса. Результаты, по сложившейся традиции, будут направлены во все субъекты нашей страны и профильные ведомства, ведь на выявление и ликвидацию слабых мест школьного образования у нас остается совсем немного времени».
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 февраля 2019 17:20
Артист умер на следующий день после своего 81-летия, причины смерти неизвестны. Социум
70
1 февраля 2019 17:04
Он направлен на вовлечение жителей городов и районов в развитие своих территорий Социум
64
1 февраля 2019 16:31
В 2019 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяется 8 млрд. руб. Социум
75
Здравоохранение
1 февраля 2019 15:38
Лишь четверо из них были привиты от гриппа, и потому заболевание протекает у них в более легкой форме, чем у остальных. Здравоохранение
88
1 февраля 2019 12:41
Советы врачей о том, чего делать не стоит. Здравоохранение
181
30 января 2019 17:35
Внедряется форма выездной работы врача-гериатра с посещением пациентов на дому. Здравоохранение
357
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
326
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
259
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
670
Туризм
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
149
30 января 2019 09:41
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Туризм
1147
21 января 2019 18:12Где отдохнуть на море в 2019 году
Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
223
Образование
1 февраля 2019 13:45
Такие данные показал опрос ОНФ. Образование
147
1 февраля 2019 09:16
В ходе урока ребята будут раскрывать секреты героев-экоспасателей. Образование
139
31 января 2019 11:21
Мастер-классы проходят в рамках первой международной зимней школы "Космическая техника и технологии". Образование
303
Культура
1 февраля 2019 14:56
Конкурсные показы пройдут в театрах Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Культура
114
31 января 2019 14:41
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
266
30 января 2019 13:01
Он состоятся 10 февраля. Культура
404
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
185
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
653
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
767
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
163
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
481
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
627
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
554
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
921
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1152
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1915
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1691
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1970
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2338
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2531
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3792
Мероприятия