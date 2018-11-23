В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
23 ноября 2018 11:11
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22 ноября в Тольятти в школе №89 состоялся открытый урок по инновационному предмету в рамках программы «Кодвардс». Журналистам и родителям показали и рассказали, как проходит обучение детей младшего школьного возраста основам программирования.
Нетрадиционный подход к образовательному процессу очевиден с первых минут занятия. Вместо учебника - комикс, традиционные уроки заменены на 40-минутные миссии по спасению виртуального города Аврора, а одноклассники и даже учитель - члены команды-героев, сражающихся со злодеем Кодавром. Как отмечают родители, инновационные уроки, введенные в Тольятти в дополнительную образовательную программу, самые любимые у детей. Даже после звонка они не спешат покидать виртуальную Аврору. Многие из них мечтают поскорее освоить все тонкости программирования и создать своих роботов, способных строить дома и создавать модную одежду. Педагоги поддерживают стремления подопечных, но отмечают, что занятия по программе «Кодвардс» положительно влияют и на общую успеваемость. Помимо задач по программированию, для решения которых дети пишут настоящий код для роботов в игровом пространстве, учебная платформа постоянно предлагает задачи, требующие общей эрудиции или умений пользоваться поисковыми системами. Так что ученики не просто изучают теорию, но и на практике видят, как изученное работает в жизни.
«Эти уроки помогают связать много предметов - математику, английский и русский языки, выстраивают цепочки связи с окружающим миром, - говорит учитель начальных классов школы №89 Ирина Кленова. - «Кодвардс» не только объединяет все знания, но и помогает установить межпредметные связи и использовать знания в комплексе, а также выстраивает алгоритмическое и структурное мышление».
Для педагогов разработчики программы предоставляют поурочные планы, инструкции и методические рекомендации. Кроме того, в игровом пространстве у учителя есть свой личный кабинет, который позволяет отслеживать все шаги детей и вместе с программой оценивать успехи их исследовательской деятельности.
Напомним, «Кодвардс» реализуется в Тольятти с сентября текущего года в 43 школах города. В программе задействованы 2 500 учеников вторых классов, которые получают новые необходимые навыки бесплатно. Программа дополнительного образования финансируется из городского бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.
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