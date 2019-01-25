В Самарском политехе с размахом отметят Татьянин день
25 января 2019 10:37
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Сегодня учащиеся Самарского политеха и других университетов страны шумно и с гуляниями отмечают Татьянин день.
Празднование Дня российского студенчества в опорном вузе региона по сложившейся традиции начнется с торжественной литургии в честь покровительницы российских студентов, святой Татьяны. Богослужение начнется в 9.00 в домовом храме святой мученицы Татианы при СамГТУ (улица Первомайская, 18, 1 корпус). В 10.15 состоится крестный ход.
В 13.30 в холле седьмого корпуса для всех желающих начнут работу интерактивные развлекательные площадки.
В 14.00 в Политех прибудет митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий (Полеткин Виктор Моисеевич), который совершит архиерейский молебен. После праздничного богослужения в университете начнется светская часть праздника. Студенты соберутся в седьмом корпусе, чтобы принять поздравления от ректора и почетных гостей вуза, задать им интересующие вопросы.
Завершится встреча церемонией розлива медовухи из лаборатории факультета пищевых производств и праздничным фуршетом.
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