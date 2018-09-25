В Самарском политехе пройдет школа-симпозиум

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27 и 28 сентября в опорном университете состоится симпозиум «Современные вызовы, стоящие перед химией, нефтехимией и нефтепереработкой». Организатором встречи выступает кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа».Открытие симпозиума – в 9:50 в аудитории № 500 главного корпуса Политеха (ул. Молодогвардейская, 244).Приглашенные лекторы обсудят вопросы термодинамики и катализа, поговорят о технологиях переработки возобновляемого органического сырья, нефти и аккумулирования водорода.Напомним, школа-симпозиум проводится в рамках мегагранта, который в 2016 году выиграли заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Андрей Пимерзин и профессор университета Ростока (Германия) Сергей Веревкин. Их проект «Термодинамика и катализ как основа стратегии создания перспективных процессов получения топлив из возобновляемого сырья и технологий аккумулирования водорода с использованием ненасыщенных органических соединений» вошел в число победителей конкурса грантов Правительства РФ. Из 542 заявок эксперты отобрали всего 40, в том числе – Самарского политеха. На реализацию проекта университет получил 90 миллионов рублей.