В Самарском политехе появятся новые институты, а также академия строительства и архитектуры

251

30 августа ученый совет Политеха принял решение об изменении структуры факультетов и кафедр университета. На основании заключений специальной комиссии члены совета проголосовали за то, чтобы реорганизовать факультет автоматики и информационных технологий в институт автоматики и информационных технологий,исключить из структуры вуза факультет гуманитарного образования (ФГО),создать институт социальных и гуманитарных наук и технологий и академию строительства и архитектуры.При этом в структуру института автоматики и информационных технологий войдут кафедры «Прикладная математика и информатика» и «Высшая математика и прикладная информатика» инженерно-экономического факультета и «Высшая математика» факультета инженерных систем и природоохранного строительства (ФИСПОС).В структуру института социальных и гуманитарных наук и технологий войдут кафедры «Иностранные языки», «Социология и политология», «Психология и педагогика» ФГО и кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного ФИСПОС. Кафедра философии ФГО присоединится к кафедре «Социально-гуманитарные науки» факультета экономики и управления в строительстве и городском хозяйстве, получит название «Философия» и также войдет в структуру нового института.Кафедра физвоспитания (ФИСПОС) присоединится к кафедре физвоспитания и спорта ФГО и станет самостоятельным подразделением в структуре университета. Факультет инженерных систем и природоохранного строительства, факультет промышленного и гражданского строительства, строительно-технологический факультет, архитектурный факультет и факультет дизайна войдут в структуру академии строительства и архитектуры. Также члены ученого совета проголосовали за утверждение кодекса этики СамГТУ и ряда других положений.