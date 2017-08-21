В Самарской области состоится закрытие форума «Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД»

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22 августа состоится торжественное закрытие форума «Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД». Он пройдет с 10.00 до 14.00 по адресу: МУП пансионата «Звездный» (Самарская область, Ставропольский район, Ягодинское лесничество, квартал № 3 (лагерь Электроник).В течение восьми дней работы форума в 2017/2018 году 135 обучающихся 10-11 классов (7 обучающихся из Чебоксаров, 8 участников из Ижевска, 7 обучающихся из Саранска, 7 обучающихся из Казани, 7 участников из Пензы, 99 ребят из Самарской области: г.о. Жигулевск, Нефтегорск, Сызрань, Новокуйбышевск, Безенчук, Отрадный, села Клявлино и села Приволжье, г. о. Тольятти и г. о. Самара) подбирали ключ к 8-ми бизнес-кейсам реальных компаний Самарского региона.В сотрудничестве с наставниками и представителями предприятий восемь команд участников форума занимались поиском решения проблем промышленных, медицинских, медийных и других компаний Самарского региона. Мозговой штурм позволил определить интересные идеи, а критический анализ выявить наиболее сильные из них.