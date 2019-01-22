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Новости /  Общество /  Образование  

В Самарской области построят 22 детских сада с яслями

22 января 2019 10:51
147
В Самарской области построят 22 детских сада с яслями Средства поступили из федерального бюджета.
Средства поступили из федерального бюджета.

Самарская область получила финансовую помощь из федерального бюджета на возведение дошкольных учреждений. В 2019 году планируют построить 22 детских сада, в том числе с ясельными группами. Об этом во вторник, 22 января, заявила представитель регионального Минстроя.

— Мы получили более одного миллиарда рублей. Помимо строительства новых дошкольных учреждений, будем завершать возведение уже начатых объектов. Среди них — детсад на улице Георгия Ратнера, — рассказала сотрудница Минстроя.

Сейчас в Самаре работают 211 муниципальных и 56 негосударственных садиков. По данным мэрии Самары, в очереди стоят 16 238 детей в возрасте от 2 до 7 лет, пишет 63.ру.


pixabay.com
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