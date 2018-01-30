В Самаре в первые пять минут родители подали 2383 заявления в первые классы
30 января 2018 11:14
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Во вторник, 30 января, стартовала электронная запись в первые классы самарских школ по месту жительства. В первые пять минут родители подали 2383 заявления. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.
— В 9:00 электронный сервис начал работу. В настоящий момент система работает без сбоев в штатном режиме, — пояснили специалисты.
Известно, что на утро 30 января в системе всего зарегистрировали более 16 тысяч электронных обращений по городу.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Из года в год это число растет. Подать заявление можно лично в школе, либо в электронной форме через сайт.
Начальный этап регистрации стартовал 15 декабря. Первыми документы приняли гимназии и лицеи с углубленным изучением предметов, пишет 63.ру.
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