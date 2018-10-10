В Самаре стартовал очный этап конкурса «Студент года 2018»

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11 октября в 9:00 в молодежном лофте «StrelkaHall» (г. Самара, Вилоновская, 30) для лучших добровольцев региона пройдет очный этап конкурса «Студент года 2018». Здесь волонтеры расскажут о своих достижениях членам жюри, а также презентуют авторские добровольческие проекты.Номинация «Доброволец года» стала самой популярной среди всех 12 номинаций конкурса «Студент года 2018». 71 человек заявил о себе как о лучшем волонтере региона. Из всех заявок в очный этап прошли 30 участников – именно они будут бороться за звание добровольца 2018 года. В рамках очного этапа молодым людям нужно будет рассказать о своих достижениях лично членам жюри, а также придумать и презентовать свой волонтерский проект. Задание получилось очень серьезным – добровольцам необходимо расписать все критерии проекта, которые требуют в рамках серьезных грантовых проектов. Таким образом, конкурс «Студент года 2018» становится образовательным, а также мотивационным - получившиеся проекты в будущем могут побороться за грантовую поддержку в других проектах.Очный этап конкурса «Студент года 2018» - это возможность участников рассказать о себе лично членам жюри. Такой формат появился в рамках конкурса сравнительно недавно – в 2016 году, но сразу был хорошо принят студентами. Общение с членами жюри позволило конкурсу не только выявлять и награждать лучших, но и стать образовательным, ведь каждый участник получает от жюри обратную связь в виде профессиональных советов.Стартовал очный этап 8 октября, он будет идти на протяжении недели. Члены жюри оценят студентов в 12 номинациях: «Студенческий творческий коллектив года», «Журналист года», «Доброволец года», «Староста года», «Молодой профессионал года», «Интеллект года», «Студенческая творческая личность ссуза», «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческий лидер ссуза», «Студенческий лидер вуза», «Спортсмен года ссуза» и «Спортсмен года вуза».Для каждой из номинаций были разработаны индивидуальные задания. Это позволило не только выявить лучших студентов в рамках Конкурса, но и сделало его образовательным. За неделю проведения очного этапа перед членами жюри выступят 190 студентов региона. Каждый из этих молодых людей вошел в число лучших по итогам заочного этапа. Они были выбраны из 428 участников, подавших заявку на участие в этом году – это рекордное для конкурса количество заявок.