В Самаре состоится фестиваль для преподавателей английского языка

251

31 марта и 1 апреля 2018 года в Самаре состоится фестиваль федерального значения Skyteach для преподавателей английского языка, частных репетиторов и директоров школ иностранных языков. Фестиваль соберет более 10 000 участников со всей России и стран СНГ и станет одной из самых масштабных профессиональных конференций. Мероприятие также будет полезно всем студентам филологических факультетов и педагогических вузов, которые решили связать свое будущее с преподаванием английского языка.25 признанных во всем мире профессионалов в области преподавания английского из Великобритании, США, Германии и России в течение двух дней будут делиться секретами о том, что делать современному преподавателю, чтобы его в будущем не заменили роботы, как не “сгорать” на работе и легко решать конфликты с учениками, как быстро подготовить студентов к популярным экзаменам и мотивировать даже самых взрослых учеников к обучению, а также многими другими.Мероприятие проводится уже третий раз, однако в этом году оно впервые пройдет в очно-заочном формате. Первый день - очный. В 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь и Воронеж, будут проведены мастер-классы, викторины, нетворкинг-встречи и розыгрыши призов для всех участников. Второй день - онлайн-трансляция докладов от сертифицированных преподавателей английского языка, native speakers и опытных методистов.Фестиваль проводит школа Skyeng при поддержке Московского педагогического государственного университета (МПГУ).Участие в фестивале бесплатное.