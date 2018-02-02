В Самаре состоится XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике

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11 февраля Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) при поддержке департаментаинформационных технологий и связи Самарской области проводит XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике среди школьниковСамарской области.Чемпионат проводится с целью профессиональной ориентации школьников Самарской области в области современных информационных технологий и имеетстатус тематической олимпиады для абитуриентов.Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. В течение 5 часов команды решают предложенные задачи и отправляют их для проверки на сервер.Решения задач могут быть выполнены на следующих языках программирования: С/С++, Pascal / Delphi (консольные приложения), Java, Python, C#. Командам будетпредложено не менее 8 задач. Все задачи считаются равноценными, сообщает пресс-служба облправительства.В чемпионате могут принимать участие команды любых средних общеобразовательных учебных заведений Самарской области, а также сборные.Участие бесплатное. Для этого необходимо до 7 февраля включительно направить заявку от учебного заведения на e-mail jury.contest.samara@gmail.com.Все подробности можно узнать на сайте Чемпионата http://contest.uni-smr.ac.ru