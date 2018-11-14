В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»

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15 и 16 ноября с 10:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) будет проходить Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения» - мероприятие, ставшее традиционным среди научного сообщества Самарского и других регионов России. В этом году конференция из межрегиональной перешла в статус всероссийской. География участников обширна – Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Саратов, Архангельск, Оренбург, Удмуртия, Белоруссия.Областная универсальная научная библиотека проводит «Гротовские чтения» уже на протяжении десяти лет, с 2008 года. За это время вопросы, обсуждаемые в ходе конференции, привлекли внимание специалистов из самых разных сфер: работников библиотек, музеев, архивов; краеведов, преподавателей, аспирантов и магистрантов. Также конференция открыта для всех жителей региона, которым небезразличны вопросы краеведения.Конференция призвана напомнить о государственной и просветительской деятельности одного из первых самарских губернаторов, основателя Самарской общественной (публичной) библиотеки, Константина Карловича Грота и организовать обсуждение актуальных проблем общественно-политической и культурной жизни Самарской губернии в XIX– XX вв., в том числе истории самарских и поволжских библиотек.Основные темы конференции «Пятые Гротовские чтения»: К. К. Грот как личность, государственный деятель и благотворитель, его семья, сподвижники и последователи; история экономического, социального, политического и культурного развития самарского края и России; история книжной культуры и провинциальных библиотек России.Второй день конференции, 16 ноября, пройдет под знаком двух крупных юбилеев в 2018 году. В честь 100-летия университетского образования в Самаре состоится круглый стол «Университет как основа бренда территории», посвященный проблемам университетского города, влиянию университета на экономическую, социальную, интеллектуальную жизнь мегаполиса. Круглый стол «Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания: проблема реальности "учредиловской альтернативы"» будет приурочен к 100-летию КОМУЧа. Ученые затронут такие вопросы, как политика власти Учредительного собрания, национально-государственное устройство и отношения с региональными государственными образованиями, городское и земское самоуправление вместо советов.Материалы по итогам конференции «Пятые Гротовские чтения» традиционно будут изданы отдельным сборником, с которым смогут познакомиться все желающие.