В Самаре предложили изменить правила приёма детей в первые классы школ
16 февраля 2019 12:55
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В Самаре пересмотрят правила приёма детей в школы. В первую очередь хотят зачислять ребят, у которых в этом учебном учреждении уже учатся братья или сестры. Более того, близнецов, по мнению авторов инициативы, должны зачислять в один класс, пишет 63.ру.
— Трудности заключаются и в том, что не учитывается временная или постоянная прописка будущих школьников, что при нынешнем дефиците мест в учебных заведениях может быть актуальным, — отметил председатель думы Самары Алексей Дёгтев.
Запись в самарские лицеи и гимназии провели в конце прошлого года. Конкурс составил 3 человека на место. Запись в остальные школы ведут с конца января.
Фото: pixabay.com
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