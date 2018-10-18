«Умный четверг» расскажет о забытом самарском литераторе
18 октября 2018 10:57
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Самарская областная универсальная научная библиотека и мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» продолжают совместный просветительский проект «Умный четверг». В рамках проекта проходят различные мероприятия, посвященные неизвестным страницам истории Самарского края, его литературному наследию и творческим инициативам.
25 октября в 16:00 состоится лекция «История одной книги: Алексей Подуров (Педро) и его «Европейцы» исследователя самарской литературы Георгия Квантришвили: «Так писал бы Зощенко, живи он полстолетием раньше не в Питере, а в Самаре. Так писал Чехов, когда печатался ещё не в толстых журналах, а в тонких сатирических. Наш земляк – ровесник Чехова – обошёл его на старте: столичное издательство из молодых сотрудников сатирических журналов для выпуска отдельной книги выбрало именно его.
Первое везение стало последним. Быть писателем за тысячу вёрст от столиц – этот экстрим даже сейчас не каждому по плечу. Отсутствие реакции читателей, выпадение из литературы, забвение – профессиональные болезни любого провинциального писателя. Но в этих номинациях среди самарских писателей Подуров – абсолютный победитель».
По словам Георгия Квантришвили, для подсчёта упоминаний об Алексее Подурове хватит пальцев одной руки. Но живые, дышащие, актуальнейшие рассказы о нас с вами и судьба их автора достойны возвращения к жизни даже после столетнего забвения.
Встреча пройдет при участии актера самарского театра «Город» Бориса Трейбича.
Место проведения: мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТК «Гудок»). Вход свободный.
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