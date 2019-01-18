Самарцев приглашают на "Умный четверг" на тему театра
18 января 2019 10:46
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Цикл мероприятий, посвященных Году театра в мультимедийном парке «Россия – Моя история» в Самарской области откроет первая встреча в рамках проекта «Умный четверг» совместно с Областной научной библиотекой.
В четверг, 24 января, в полдень - в конференц-зале Исторического парка состоится творческая встреча с актером театра «СамАрт» Алексеем Елхимовым: «От замысла до спектакля». Речь пойдет о недавней премьере «Одиссея».
Из интервью Алексея Елхимова:
«Чтобы поставить гомеровскую историю, художественный руководитель проекта Анатолий Праудин и режиссер, актер Алексей Елхимов устроились матросами на парусно-моторное судно «Петр I». Месяц несли вахту, а в свободное время изучали среду и психологию поведения в сложных условиях. Планировали дойти от Гренландии до Мурманска, но из-за поломки лодки дошли только до Рейкьявика, и уже оттуда на перекладных добирались до дома. В общем, почти по Гомеру».
В Историческом парке артист расскажет, что такое «этюдно-экспедиционный метод», «творческие передряги» и «замесы» - как «выпекается» спектакль. И какие истории сопровождают создателей во время работы над постановкой.
Вход свободный!
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pixabay.com
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