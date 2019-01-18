Самарцев приглашают на День открытых дверей в Альянс Франсез

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Самарцев приглашают на День открытых дверей 21 января в Альянс Франсез.Вы сможете узнать о курсах французского языка, международных экзаменах, высшем образовании во Франции, волонтерских проектах, стажировках и лингвистических поездках во Францию.В рамках дня открытых дверей пройдет также собрание для всех, кто желает начать изучение французского языка в группах "с нуля".Начало занятий: с 28 января