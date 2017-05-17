Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе «МОДА И ДРЕСС-КОДЫ»

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Альянс Франсез Самара приглашает непрофессиональных фотографов принять участие в 7 международном фотоконкурсе, организованном Фондом Альянс Франсез при сотрудничестве с сетью Альянс Франсез.Тема конкурса: «МОДА И ДРЕСС-КОДЫ».Для участия в конкурсе всем желающим необходимо представить 2 фотографии на указанную тему.В результате отбора будет определен один победитель, который получит Гран-при, и 19 финалистов.Победитель будет приглашен в Париж на неделю! Фотографии лауреатов примут участие в выставке в Париже, а затем в Самаре!Не упустите свой шанс заявить о своих талантах!Заявки принимаются до 15 июня 2017г.Конкурс пройдет в несколько этапов:до 15 июня 2017 г. ждут от Вас заполненную заявку участника и 2 фотографии на наш электронный адрес сulture-samara@afrus.ru с указанием в теме письма «Фотоконкурс».15 июня - 2 июля 2017 г. региональное жюри определит одного автора лучших фотографий, и его работы будут направлены в Фонд Альянс Франсез в Париже.3 июля - 30 ноября 2017 г на международном этапе будут отобраны 19 финалистов и определен один победитель, который получит главный приз!не позднее 15 января 2018 года будут объявлены результаты конкурса и имя победителя.Результаты будут опубликованы на сайте Фонда Альянс Франсез, а также на сайте Альянс Франсез Cамара.