Самарский университет занял 25 место в рейтинге лучших университетов Евразийского региона
31 августа 2018 13:31
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Составитель одного из ведущих мировых рейтингов университетов - британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало рейтинг ведущих ведущих стран Евразийского региона - THE university ranking of Eurasia nations. В него вошли 74 ведущих университета из 16 стран.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева занял 25 строчку рейтинга.
Как отмечают составители THE university ranking of Eurasia nations, данный рейтинг основан на признанных в международном сообществе показателях эффективности, такие как золотые стандарты общего рейтинга мировых университетов THE (Times Higher Education World University Rankings), а также на данных последнего мирового рейтинга. Поэтому включение Самарского университета в этот региональный рейтинг отражает достижения вуза в широком диапазоне надежных и независимых показателей, актуальность которых подтверждена одним из ведущих рейтинговых агентств мира.
Россию в рейтинге лучших университетов Евразии представили 27 вузов. Помимо обширной группы университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, его участниками стали вузы всего лишь из 13 регионов России. Томск и Новосибирск представлены 2 университетами, по одному вузу представляют Казань, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Пермь, Красноярск, Воронеж и Волгоград. Важно что среди российских вузов Самарский университет занял 10 место.
По словам проректора по образовательной и международной деятельности вуза Владимира Богатырева, на вхождение в число лучших университетов Евразии повлияла динамика развития образовательной деятельности Самарского университета. А именно, постоянное, из года в год наращивание числа магистрантов и аспирантов, которые активно занимаются прорывными научными исследованиями. Кроме того, оказало позитивное влияние и обновление диссертационных советов после объединения двух университетов - качество и количество защит существенно возросло.
Также в числе критериев, которые учитывались составителями рейтинга - увеличение числа научных публикаций в высококачественных изданиях, индексируемых в международных базах данных. “Качество публикационной активности ученых Самарского университета растет из года в год. Соответственно, увеличивается и число цитирований их работ, прежде всего ведущими зарубежными учеными”, - добавил Владимир Богатырев.
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