Самарский университет вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС

118

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в топ-100 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings: BRICS).Впервые в авторитетный рейтинг лучших вузов стран БРИКС (QS University Rankings: BRICS) Самарский университет вошел в 2015 году. В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций. Университет переместился из группы вузов, находящихся в интервале “151-200”, на 93 место.В этом году в публикуемую часть международного рейтинга вошли 300 лучших университетов стран БРИКС, из них 68 вузов представляют российскую высшую школу. В топ-100 входит 25 российский университетов, что на шесть вузов больше, чем годом ранее.Ректор Самарского университета Евгений Шахматов считает, что вхождение вуза в сотню лучших вузов стран БРИКС свидетельствует о правильности выбранной стратегии. «Показанная в рейтинге динамика отражает происходящие в Самарском университете структурно-качественные изменения как в научном, так и в образовательном процессах. Наибольшую динамику Самарский университет в этом году показал по таким направлениям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов. Этого мы достигли благодаря участию вуза в федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов «5-100», - отмечает ректор.Евгений Шахматов подчеркивает, что вуз стремится войти в число ведущих научно-образовательных центров мира и поэтому с 2013 года усилена работу по международному сотрудничеству, сообщает пресс-служба вуза.