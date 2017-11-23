Я нашел ошибку
Главные новости: 
Оснащение городского транспорта системой для приема безналичных платежей позволит жителям Волгограда быстро и безопасно оплачивать проезд. Таким образом, приобрести билет теперь можно гораздо удобнее.
Жители Волгограда могут оплачивать проезд банковской картой
В этот же день Михаил Бабич выступит на пленарном заседании Форума православной общественности и посетит II открытый турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха».
24 ноября Михаил Бабич посетит Татарстан с рабочим визитом
Путин изменил состав президиума Госсовета Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Путин изменил состав президиума Госсовета
В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с четырьмя машинами Пострадали три человека.
В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с четырьмя машинами
Транспорт по Ново-Садовой на пересечении с Полевой в Самаре пустят не раньше 1 декабря Для движения автомобилей планируют открыть только три полосы.
Транспорт по Ново-Садовой на пересечении с Полевой в Самаре пустят не раньше 1 декабря
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре отмечает свой 65-ый юбилей В честь этого состоится праздничный концерт.
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре отмечает свой 65-ый юбилей
4 браконьера в Саратовской области заплатят 680 тысяч за убитую лосиху Им запретили охотиться.
4 браконьера в Саратовской области заплатят 680 тысяч за убитую лосиху
Теннисисты Самарской области стали лауреатами национальной премии «Русский Кубок» Престижную награду получили шесть представителей региона.
Теннисисты Самарской области стали лауреатами национальной премии «Русский Кубок»
сегодня  Четверг, 23 ноября, 14:24
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/11:
USD 59.01
-0.45
EUR 69.4
-0.42
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Самарский университет вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС

23 ноября 2017 11:21
118
Самарский университет вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций.
В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в топ-100 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings: BRICS).
Впервые в авторитетный рейтинг лучших вузов стран БРИКС (QS University Rankings: BRICS) Самарский университет вошел в 2015 году. В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций. Университет переместился из группы вузов, находящихся в интервале “151-200”, на 93 место.

 В этом году в публикуемую часть международного рейтинга вошли 300 лучших университетов стран БРИКС, из них 68 вузов представляют российскую высшую школу. В топ-100 входит 25 российский университетов, что на шесть вузов больше, чем годом ранее.
Ректор Самарского университета Евгений Шахматов считает, что вхождение вуза в сотню лучших вузов стран БРИКС свидетельствует о правильности выбранной стратегии. «Показанная в рейтинге динамика отражает происходящие в Самарском университете структурно-качественные изменения как в научном, так и в образовательном процессах. Наибольшую динамику Самарский университет в этом году показал по таким направлениям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов. Этого мы достигли благодаря участию вуза в федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов «5-100», - отмечает ректор.

Евгений Шахматов подчеркивает, что вуз стремится войти в число ведущих научно-образовательных центров мира и поэтому с 2013 года усилена работу по международному сотрудничеству, сообщает пресс-служба вуза.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 ноября 2017  13:20
Теннисисты Самарской области стали лауреатами национальной премии «Русский Кубок» Престижную награду получили шесть представителей региона.
Теннисисты Самарской области стали лауреатами национальной премии «Русский Кубок»
Престижную награду получили шесть представителей региона. Социум
65
23 ноября 2017  13:11
Университет ИТМО и самарские программисты идут на мировой рекорд. Изобретена технология построения квантово-криптографических программно-конфигурируемых сетей.
Университет ИТМО и самарские программисты идут на мировой рекорд
Изобретена технология построения квантово-криптографических программно-конфигурируемых сетей. Социум
80
23 ноября 2017  11:32
Подведены итоги второго конкурса Президентских грантов От Самарской области поддержано 42 проекта на общую сумму более 64 млн рублей.
Подведены итоги второго конкурса Президентских грантов
От Самарской области поддержано 42 проекта на общую сумму более 64 млн рублей. Социум
274
Весь список

Здравоохранение
23 ноября 2017  10:22
Самарских медиков для ЧМ FIFA 2018 учат английскому Специальные занятия с преподавателями проходят в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина.
Самарских медиков для ЧМ FIFA 2018 учат английскому
 Специальные занятия с преподавателями проходят в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Здравоохранение
108
22 ноября 2017  16:18
В первую очередь, пациентские школы необходимы для того, чтобы научить пациентов с ПИД справляться с теми трудностями, которые могут возникнуть.
Самарцев с нарушениями иммунитета ждут в пациентской школе
В первую очередь, пациентские школы необходимы для того, чтобы научить пациентов с ПИД справляться с теми трудностями, которые могут возникнуть.  Здравоохранение
194
22 ноября 2017  12:56
Минфин расширит функции полисов ОМС В государственные и коммерческие медучреждения разрешат ходить с одной страховкой.
Минфин расширит функции полисов ОМС
В государственные и коммерческие медучреждения разрешат ходить с одной страховкой. Здравоохранение
210
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
181
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
420
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
302
Весь список
Туризм
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
464
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
221
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
228
Весь список
Образование
23 ноября 2017  11:21
Самарский университет вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций.
Самарский университет вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС
В 2017 году вуз продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 58 позиций. Образование
117
22 ноября 2017  23:03
Они заняли первое место по итогам представления доклада о петромагнитных исследованиях шлама в режиме реального времени.
Студенты-геологи Политеха выступили на Межрегиональной конференции «Роснефть»
Они  заняли первое место по итогам представления доклада о петромагнитных исследованиях шлама в режиме реального времени. Образование
272
22 ноября 2017  18:33
Важность высшего образования
Важность высшего образования
 После окончания школы многие люди не знают, какую специальность им выбрать.  Образование
47
Весь список

Культура
23 ноября 2017  13:45
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре отмечает свой 65-ый юбилей В честь этого состоится праздничный концерт.
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре отмечает свой 65-ый юбилей
В честь этого состоится праздничный концерт. Культура
72
22 ноября 2017  17:14
Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» .
В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»
Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» .  Культура
164
22 ноября 2017  13:59
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» посетят члены Общественной Палаты Самарской области До конца 2017 года вход в парк свободный.
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» посетят члены Общественной Палаты Самарской области
До конца 2017 года вход в парк свободный. Культура
208
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
96
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
176
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
272
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4717
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1657
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8538
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2388
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9659
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2775
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1191
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1377
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1729
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1621
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1353
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2984
Весь список

Мероприятия
27 ноября в Самарской области начнется неделя приемов ко дню рождения "Единой России"
Прошел восьмой сезон Лиги КВН СамГТУ
В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»
Весь список
Популярное
за сегодня

На улицах Самары начался монтаж новогодней иллюминации

936

Когда зима придет в Самару?

482

У самарского таксиста во время ДТП украли регистратор

455
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2810

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2331

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2264
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда