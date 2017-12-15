Самарский университет победил в конкурсе на право участвовать в приоритетном проекте стратегического развития России

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В четверг, 14 декабря в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.Всего в конкурсе Министерства образования и науки РФ принял участие 121 вуз, из которых был отобран 51 участник проекта. Среди них - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.Таким образом, Самарский университет становится участником уже третьей стратегической инициативы, направленной на развитие национальной системы высшего образования и развития научно-образовательного потенциала ведущих вузов.Напомним, в 2009 году университет (на тот момент - СГАУ) стал одним из 29 национальных исследовательских университетов России. С 2013 года вуз участвует в программе повышения конкурентоспособности университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100).Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» с одной стороны будет опираться на достижения предыдущих инициатив. С другой стороны, он ориентирован на расширение и закрепление новой роли ведущих университетов, их активного взаимодействия с региональной властью, включение в решение задач устойчивого инновационного, технологического и социального развития субъектов Российской Федерации.Также от Самарской области участниками проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» стали Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет, сообщает пресс-служба вуза.