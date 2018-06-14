Самарский политех ищет стартапы

11 июня стартовал отбор заявок на третий конкурс междисциплинарных проектных команд (МПК) с финансированием от Политеха на сумму до 2 миллионов рублей. Особое внимание будет уделено проектам в области технологий и дорожных карт «Технет» и «Энержинет» НТИ.Конкурс МПК является ключевым инструментом по созданию новых центров компетенций и выводу стартапов на мировой рынок. Проводится с целью формирования профессиональных проектных команд, способных самостоятельно выйти на рынок и готовых к внедрению конкурентоспособных инновационных продуктов в виде технологии, опытного образца, услуги и др.Главные критерии отбора – перспективная и амбициозная идея будущего проекта и возможность объединения в команду специалистов разного профиля. В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний.«Мы приглашаем к участию всех, кто желает внести свой вклад в развитие нашего региона и задавать инновационные тренды не только в масштабах города и области, но и всей страны», – подчеркнул проректор по инновационной деятельности СамГТУ Константин Савельев.Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на сайте su.samgtu.ru. Дополнительную информацию можно получить в Центре инженерного предпринимательства и инноватики по телефону (846) 337-23-24 и по электронной почте cipi@samgtu.ru. Конкурс междисциплинарных проектов проводится в рамках реализации программы развития Политеха как опорного университета до 2020 года.