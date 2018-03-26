Самарский Политех запускает бизнес-школу ректора

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В опорном университете запускается новый амбициозный проект. «Бизнес-школа ректора» — это программа развития предпринимательских компетенций студентов под руководством руководителя Политеха Дмитрия Быкова и его команды.Программа включает тренинги, консультации, встречи, круглые столы и мастер-классы по целеполаганию, технологическому лидерству, источникам финансирования проектов, бизнес-моделированию, маркетинговому и PR-продвижению проектов. Кроме того, участники проекта побывают на экскурсиях по известному и неизвестному Политеху, примут участие в бизнес-завтраках с ректором, первыми лицами вуза, приглашенными экспертами и предпринимателями — сотрудниками опорного университета, успешно реализующими наукоемкие услуги для предприятий Самарского региона. Школа завершится презентацией проектов участников.К участию приглашаются студенты, начиная со второго курса, магистранты и аспиранты. Претендентам на участие необходимо подать заявку через личный кабинет до 4 апреля, прикрепив эссе на тему «Как я вижу себя в Политехе в 2035».По всем вопросам, касающихся участия в «Бизнес-школе ректора», обращайтесь в Центр инженерного предпринимательства и инноватики Политеха: Самара, ул. Молодогвардейская, 244, 8 корпус, аудитория 307. Телефон: 8 (846) 337-23-24.