Самарский Политех приглашает на неделю открытых дверей
21 марта 2018 12:35
63
25 марта в Политехе состоится общеуниверситетский День открытых дверей. Он откроет неделю увлекательного знакомства с опорным университетом.
С 26 по 31 марта Политех организует целый комплекс мероприятий для абитуриентов и всех желающих. Представители факультетов расскажут о направлениях обучения и профессиях, которые можно освоить в стенах опорного университета, проведут экскурсии и мастер-классы. Для участия в каждом из мероприятий необходимо пройти электронную регистрацию.
26 марта посвящен Дню строителя, архитектора и дизайнера — посетителей ждут открытые лекции-презентации по архитектуре, мастер-классы по изобразительному искусству, дизайну, инженерной защите окружающей среды и другим направлениям, экскурсия в музей минералов и ряд лабораторий.
Во вторник, 27 марта теплоэнергетики проведут экскурсию на энергообъект, а нефтяники продемонстрируют тренажерный комплекс магистрального нефтепровода, тренажера-имитатора бурения. Пищевики научат делать сыр и варить пиво по рецепту. Экономисты ждут слушателей на мастер-классы по экономике и управлению.
28 марта — День Политех LIFE. Гостям покажут студенческий городок: общежития, культурно-молодежный центр и спортивный комплекс, где устроят мастер-класс по баскетболу.
В четверг, 29 марта посетителей ждет квест «Узнай Политех», знакомство с вузом в интерактивной форме — игры, викторины, решение задач. Самые активные участники получат призы.
30 марта пройдут Дни программиста, электроэнергетика, машиностроителя, инженера-технолога и химика. Завершит Неделю открытых дверей программа «Политех Лидер» 31 марта. Она включает Школу актива для абитуриентов, бизнес-игру и тренинги.
21 апреля и 12 мая абитуриентов ждет архитектурно-строительный лицей СамГТУ. Дни открытых дверей пройдут в 11.00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 194, 6 этаж, каб. 616, сообщает пресс-служба вуза.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 марта 2018 11:15
Посетители Центра высоко оценили уровень обслуживания, доступность, качество и быстроту оказываемых услуг. Социум
100
21 марта 2018 10:56
Письмо с данной инициативой направлено президенту России Владимиру Путину. Социум
120
21 марта 2018 10:39
Местом проведения акции выбрали оживленный перекресток вблизи образовательного учреждения. Социум
100
Здравоохранение
20 марта 2018 14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
246
20 марта 2018 12:48
Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования. Здравоохранение
227
20 марта 2018 10:34
Он вручит "Сертификат о присвоении статуса клинический медицинской организации". Здравоохранение
212
Новости медицины
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
64
19 марта 2018 21:37
В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
147
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
144
Туризм
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
114
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
358
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
278
Образование
21 марта 2018 12:35
Гостей Недели ждут интересные экскурсии, открытые лекции и мастер-классы. Образование
57
20 марта 2018 16:18
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную... Образование
264
20 марта 2018 16:00
24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение педагогического корпуса — серьезная проблема. Образование
264
Культура
21 марта 2018 11:04
Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. Культура
118
21 марта 2018 09:49
Новый контракт с директором рассчитан на один год. Культура
112
20 марта 2018 13:53
Гостей ждет концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества. Культура
243
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
429
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
761
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
738
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1070
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
742
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
686
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1435
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
869
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
956
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1569
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
886
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4135
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2352
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2814
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2699
Мероприятия