Самарский Политех приглашает на неделю открытых дверей

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25 марта в Политехе состоится общеуниверситетский День открытых дверей. Он откроет неделю увлекательного знакомства с опорным университетом.С 26 по 31 марта Политех организует целый комплекс мероприятий для абитуриентов и всех желающих. Представители факультетов расскажут о направлениях обучения и профессиях, которые можно освоить в стенах опорного университета, проведут экскурсии и мастер-классы. Для участия в каждом из мероприятий необходимо пройти электронную регистрацию.26 марта посвящен Дню строителя, архитектора и дизайнера — посетителей ждут открытые лекции-презентации по архитектуре, мастер-классы по изобразительному искусству, дизайну, инженерной защите окружающей среды и другим направлениям, экскурсия в музей минералов и ряд лабораторий.Во вторник, 27 марта теплоэнергетики проведут экскурсию на энергообъект, а нефтяники продемонстрируют тренажерный комплекс магистрального нефтепровода, тренажера-имитатора бурения. Пищевики научат делать сыр и варить пиво по рецепту. Экономисты ждут слушателей на мастер-классы по экономике и управлению.28 марта — День Политех LIFE. Гостям покажут студенческий городок: общежития, культурно-молодежный центр и спортивный комплекс, где устроят мастер-класс по баскетболу.В четверг, 29 марта посетителей ждет квест «Узнай Политех», знакомство с вузом в интерактивной форме — игры, викторины, решение задач. Самые активные участники получат призы.30 марта пройдут Дни программиста, электроэнергетика, машиностроителя, инженера-технолога и химика. Завершит Неделю открытых дверей программа «Политех Лидер» 31 марта. Она включает Школу актива для абитуриентов, бизнес-игру и тренинги.21 апреля и 12 мая абитуриентов ждет архитектурно-строительный лицей СамГТУ. Дни открытых дверей пройдут в 11.00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 194, 6 этаж, каб. 616, сообщает пресс-служба вуза.