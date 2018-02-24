Самарских любителей французского языка и настольных игр приглашают на дискуссионно-игровой клуб
24 февраля 2018 10:47
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Альянс Франсез приглашает всех любителей французского языка и настольных игр на дискуссионно-игровой клуб с волонтером Альянса Флоранс Трёй.
Для участия в клубе необходим уровень владения французским языком не менее А2.
Встреча клуба пройдет в кафе "White Cup" (ул.Красноармейская, 15) 28 февраля в 18.00. Вход свободный.
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