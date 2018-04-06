Самарские школьники в числе победителей и призеров Всероссийских олимпиад и конкурсов
6 апреля 2018 10:58
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На прошлой неделе подведены итоги межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2018». Конкурс проходил с 26 по 31 марта 2018 года в Ульяновске. За звание «Ученик года-2018» боролись представители более 20 регионов России. В итоге по единогласному решению жюри победителем конкурса стал учащийся 11 класса ГБОУ СОШ № 10 города Сызрани Альберт Новиков.
Также 31 марта 2018 года в актовом зале Шуваловского корпуса МГУ состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров XII Всероссийской Интернет-олимпиады «Нанотехнологии-прорыв в будущее!». В финале Самарскую область представили двое учащихся из г.Новокуйбышевска.
В этом году практически 9 с половиной тысяч участников из 60 субъектов РФ решали теоретические и практико-ориентированные задания заочного этапа. Традиционно олимпиада включает в себя конкурсы для школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. На протяжении нескольких лет Олимпиада находится в перечне Российского совета олимпиад школьников и имеет первый уровень по четырем предметам: биологии, математике, физике, химии, что предоставляет абитуриентам преимущество при поступлении в университеты Российской Федерации.
1 место в конкурсе проектных работ школьников «Гениальные мысли» разделил с 11-классницей из г.Москвы Сергей Гурьянов, ученик 10 класса ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. Подготовила победителя учитель физики школы №7 Ольга Михайловна Селищева. Всего на заочный этап конкурса поступило 68 работ, в очном этапе принимали участие 30 школьников. Сергею вручили диплом I степени и планшет Lenovo Tab 7 от АО «ЕвроСибЭнерго».
Диплома III степени и ценного приза от НТ-МДТ Спектрум Инструментс (квадрокоптер, наборы «Секретная лаборатория» и 3D-ручки) удостоился Михаил Стрежнев, учащийся 7 класса ГБОУ СОШ № 3, г.Новокуйбышевска. Он вошёл в «семёрку» финалистов среди 56 участников конкурса для учащихся среднего звена «Юный эрудит», где участники выполняли метапредметные задания.
Значительных успехов самарские школьники добились и во Всероссийской олимпиаде по химии. Заключительный этап состоялся с 29 марта по 4 апреля в г. Архангельске. Более 240 школьников 9, 10 и 11 классов со всей России демонстрировали свои знания в предметной области «Химия». От Самарской области получили право принять участие в всероссийском этапе олимпиады 10 школьников, 7 из которых в острой конкурентной борьбе завоевали статус призера.
Кроме того, подведены итоги всероссийской олимпиады школьников по литературе проходил с 31 марта по 5 апреля в г. Казань Республики Татарстан. В нем приняли участие 237 школьников 9, 10 и 11 классов со всей России. Всего дипломами победителей наградили 18 школьников, призерами стали 87 ребят. В их числе представители самарской делегации.
Стоит отметить, что пройти на заключительный этап в этом году было не так просто. Проходной балл набрали только 220 участников из 47 регионов. Для сравнения в прошлом году это удалось 256 школьникам из 65 регионов.
Самарскую область на всероссийском этапе олимпиады представляли две школьницы, и обе в острой конкурентной борьбе заняли лидирующие позиции в итоговых рейтингах, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Департамент информационной политики региона.
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