Самарские школьники начали получать «Билеты в будущее»

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В регионе продолжается работа в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». С первых дней декабря более 4000 учащихся 6-11 классов из 120 школ Самары и Тольятти включились в гонку за шанс получить свой «Билет в будущее».На этой неделе первые профпробы прошли на базе Самарского техникума кулинарного искусства, Самарского торгово-экономического колледжа, Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти, Тольяттинского электротехнического техникума, Детского технопарка «Кванториум - 63 регион» в Самаре и Тольятти. Ребята пробуют себя в кондитерском деле, веб-дизайне и графическом дизайне, инженерии космических систем и ресторанном сервисе, электронике, малярных и декоративных работах. Сертифицированные наставники помогают школьникам понять основы профессии, сделать что-то своими руками, а также проанализировать свое отношение к работе: что нравится, что не нравится и почему, чего не хватает, чтобы найти дело по душе, и как «наращивать» свои компетенции.Выбору профпроб предшествует онлайн тестирование на платформе проекта. Задача теста не только помочь школьникам определиться в своих профессиональных интересах на основе способностей, но и активизировать процесс самопознания и самоопределения. По итогам тестирования на основании результатов диагностики школьники выбирают наиболее подходящую профпробу, чтобы под руководством опытных наставников погрузиться в профессиональную деятельность.50 наставников по 30 компетенциям ждут школьников на 14 площадках. Расписание занятий доступно в личных кабинетах участников проекта и на сайте ЦПО Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.