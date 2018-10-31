Самарская школа №80 заняла первое место в народном рейтинге школ Самарской области

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В рамках акции «Магнит знаний!» определены лучшие школы России. Лидер народного рейтинга в Самарской области – МОУ СОШ № 80 г. Самары, набравшее 34023 балла. Для награждения школ-победителей выделено около 13,5 млн рублей. Каждая школа, набравшая наибольшее количество голосов в своем регионе, получит 200 тысяч рублей на благоустройство.Акция «Магнит знаний!» проходила с 22 августа по 17 октября текущего года в более чем 60 регионах страны; свыше 300 тысяч человек от столицы до небольших деревень ежедневно голосовали за свои любимые школы. Возможность создать первый народный рейтинг нашла большой отклик среди покупателей розничной сети «Магнит», всего было отдано более 18 млн голосов.В числе победителей рейтинга - большое количество учебных заведений для детей-сирот, детей с отклонениями в развитии, а также школы из маленьких сел, для которых денежная помощь от компании «Магнит» окажется очень существенной, ведь их ученики нуждаются в особенном внимании. Также лидерами стали школы, в которых преподают заслуженные учителя РФ, что говорит об объективности рейтинга.Результаты первого народного рейтинга школ размещены на сайте https://www.magnitznaniy.ru.Фото pixabay.com