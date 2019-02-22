Самарская область вновь примет участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

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25 февраля 2019 года в 11.00 для родителей выпускников, представителей общественных организаций и прессы в школе № 6 г.о. Самара состоится «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В образовательной организации будет открыт настоящий пункт проведения экзамена.В мероприятии примет участие министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, который перед началом экзамена ответит на вопросы журналистов.Впервые Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в 2017 году по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В первый раз к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным.Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.В рамках акции родители выпускников смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать экзаменационную работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут на ЕГЭ.В Самарской области акция продлится с 22 по 28 февраля и охватит все муниципалитеты.