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Самара претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня

4 октября 2018 13:02
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Самара претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня Участники проекта определятся по итогам конкурса.
Участники проекта определятся по итогам конкурса.

В среду, 3 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находился в Москве. Глава региона провел ряд встреч с руководителями федеральных ведомств. В частности, вопросы развития высшей школы региона обсуждались на встрече с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым.

Стороны рассмотрели перспективы участия Самарской области в реализации национального проекта «Наука», целями которого должны стать модернизация отрасли, развитие передовой исследовательской инфраструктуры и поддержка молодых учёных и исследователей.

Важнейшим вопросом встречи стала возможность создания в регионе одного из 15 научно-образовательных центров (НОЦ). Участники проекта, в основе которого предполагается кооперация вузов с предприятиями реального сектора экономики, определятся по итогам конкурса.

Напомним, регион уже ведет подготовку к конкурсу: о перспективах включения в проект говорилось на встрече Губернатора с депутатами Государственной Думы РФ.

«Это важнейшее направление. В своём послании Президент Владимир Владимирович Путин назвал ряд городов, где развивается наука, и Самарская область прозвучала в том числе, определенные преференции у нас есть», – отметил Дмитрий Азаров.

Также этот вопрос обсуждался на Совете ректоров. Напомним, в регионе действует мощный научно-образовательный кластер, в который входит Самарский университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет. Вузы ведут совместную работу в решении вопросов образовательной, научной и инновационной деятельности. В области налажено взаимодействие университетов с предприятиями реального сектора экономики – АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Авиаагрегат», ПАО «АвтоВАЗ», АО «Самаранефтегаз», АО «Электрощит – Самара». Высшие учебные заведения активно сотрудничают с университетами других регионов и крупнейшими мировыми научно-образовательными организациями.

Также на встрече шла речь о развитии вузов Самарской области – модернизации образовательной базы, внедрении современных технологий, создании новых центров инноваций, поддержке приоритетных для региона отраслей, сообщает пресс-служба облправительства.
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