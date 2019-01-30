СамГТУ проведет акцию «Открытая лабораторная»

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9 февраля в 12.00 в честь Дня российской науки Самарский политех и интернет-журнал «Другой город» проводят акцию «Открытая лабораторная» («Лаба»). Все желающие принять в ней участие смогут в увлекательной форме проверить свои научные представления о мире и знания в области химии, физики и биологии.В этом году акция посвящена Году периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, объявленному ООН, и пройдет в 30 странах мира и сотнях городов. Площадкой проведения акции в Самаре станет настоящая студенческая аудитория Самарского политеха (ул. Галактионовская, 141, ауд. 37).Завлабом назначен молодой ученый, кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии, известный в Самаре популяризатор науки и неоднократный победитель научных боев Дмитрий Осипов.Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти по красной стрелке компаса? Всего «лаборантов» ждут 25 вопросов, о том, как сложно, но интересно устроены мир и человек в нем. В том числе, «юбилейная» рубрика, посвященная не только «трехмерной» таблице химических элементов, но и самым распространенным мифам вокруг химии.На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дается 30 минут, после чего опытные «завлабы» – ведущие ученые и лучшие популяризаторы – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Таким образом, каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации, помогающей скорректировать житейские заблуждения. После этого всех участников ждет увлекательная дополнительная программа: научно-популярная лекция, химическое шоу и другие приятные сюрпризы.Принять участие в «Лабе» сможет любой желающий старше 12 лет.Вход и участие в мероприятии – бесплатны, но необходима онлайн-регистрация: https://openlab.timepad.ru/event/890881/. Победители акции получат дополнительные баллы к ЕГЭ при подаче документов в приемную комиссию Самарского политеха в этом году.Проект «Открытая лабораторная» существует с 2017 года и традиционно проходит в феврале в честь Дня российской науки. В 2018 году «лаборантами» стали 41 тысячи человек в 10 странах мира и в 65 городах России.12+