С нового учебного года в самарских школах введут курс финансовой грамотности
22 декабря 2018 11:17
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Преподавать финансовую грамотность учащимся старших классов Самарской области начнут с 1 сентября 2019 года как внеурочную деятельность. Об этом в интервью «Самарскому обозрению» сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Поводом для вопроса стала информация с региональной августовской педагогической конференции этого года. Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность, непонимание возможностей открытия собственного бизнеса. И в связи с этим заявлено о разработке курсов, способствующих росту бизнес-грамотности молодых людей
Отвечая на вопрос «СО», какая работа в этом направлении ведется сейчас, Виктор Акопьян ответил следующее:
— У нас есть предмет «Обществознание». Правильно он называется «Обществознание (включая экономику и право)». Его в обязательном порядке изучают все 100% старшеклассников. Что касается финансовой грамотности, то Центробанк с 2016 года разрабатывает подходы к такому курсу, и обязательно будет выпущено пособие для общеобразовательных организаций. И несколько опорных школ в регионе уже апробируют этот курс. В Самаре это 124-я школа, гимназии № 1 и № 3. Мы посмотрим на результат и будем внедрять этот предмет как внеурочную деятельность. В марте 2019 года мы также закончим обучать 360 наших учителей основам этого курса, которые начнут преподавать его с 1 сентября.
pixabay.com
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