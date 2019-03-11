Расслоение зарплат в сфере образования достигает 200 раз
11 марта 2019 11:56
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Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по распределению и уровню зарплат.
В 2018 году в России в сфере образования средняя зарплата (за вычетом НДФЛ) составляла 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что у педагогического персонала она была немного выше, а у вспомогательного – соответственно несколько ниже этого уровня, отмечается в исследовании РИА новости. Для сравнения в среднем по всем работникам в стране средняя чистая зарплата в 2018 году составляла 37,8 тысячи рублей. При этом достаточно сильно разница в уровне трудовых доходов в сфере образования проявляется в региональном разрезе. Для определения этих различий по заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг было проведено исследование по уровню и распределению зарплат в отрасли «Образование» в регионах России и составлен рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, зарабатывающих более 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели как доля работников образования с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц, а также доля зарабатывающих менее, чем среднестатистический работник региона.
Оценка производилась на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, работающих на постоянной основе. В исследовании рассматривалась заработная плата работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее и др.), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная и пр.), зарплата педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.
Расслоение зарплат в сфере образования достигает 200 раз
В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 50 тысяч рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации c определенной долей условности можно считать приемлемым. Безусловно, в северных, удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, что несколько обесценивает эту сумму, но даже при повышенных ценах такой уровень зарплаты можно считать неплохим.
Согласно исследованию, лишь в 10 регионах доля работников образования с зарплатой выше 50 тысяч рублей превышает 30%, а еще в 11 регионах она находится в диапазоне от 10,3% до 25,6%. Таким образом, в подавляющем большинстве регионов работников с таким уровнем заработной платы всего несколько процентов. Можно предположить, что за пределами регионов-лидеров на приемлемую заплату могу претендовать лишь директора, самые высокооплачиваемые учителя школ и некоторая часть преподавателей в высших учебных заведениях.
Согласно рейтингу, разница в оплате в сфере образования между регионами очень высока. Если у лидера рейтинга, Москвы, почти 60% представителей данной отрасли могут похвастаться зарплатой выше 50 тысяч рублей, то в Карачаево-Черкесской Республике, которая занимает последнюю строчку, лишь 0,35%. Таким образом, разница составляет почти 200 раз.
Лидерство Москвы в рейтинге является вполне обоснованным. Во-первых, Москва – это достаточно богатый регион, и местный бюджет может платить неплохие зарплаты в школах и дошкольных учреждениях. Во-вторых, в Москве сосредоточены многие крупнейшие университеты и институты, а зарплаты педагогического состава в них порой очень высокие, зачастую превышающие не только уровень в 50 тысяч рублей, но и 100 тысяч и даже несколько больше. Как показало исследование, в Москве доля работников образования с зарплатой выше средней по региону составляет 39,2%, что является максимальным значением среди всех регионов.
Помимо Москвы лидерами по доле высоких зарплат (выше 50 тысяч рублей) стали северные и дальневосточные регионы, а также вторая столица – Санкт-Петербург. В Чукотском автономном округе, который занял вторую строчку, 50% работников сферы образования получают на руки более 50 тысяч рублей. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 45% работников зарабатывают более 50 тысяч рублей в месяц. Еще в семи регионах данная доля находится в диапазоне от 30,1% до 38,7%: Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а замыкает десятку Республика Саха (Якутия) с результатом 30,1%.
Надо сказать, что значительная часть зарплат в сфере образования платится государством, и чаще всего не из федерального, а из регионального бюджета. На региональных бюджетах лежит обязанность финансировать школьное и дошкольное образование, поэтому уровень зарплат сильно связан с доходами регионального бюджета. Именно из-за этого богатые регионы характеризуются заметно более высокой оплатой труда работников в сфере образования.
Во втором десятке регионов ситуация принципиально не меняется. Все также в наибольшей степени здесь представлены регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью и несколько регионов со значительной деловой активностью.
На другом полюсе рейтинга регионы также достаточно однородны. В последней десятке 8 регионов – это южные республики и два региона из центральной России. В целом четыре региона характеризуются долей работников сферы образования с зарплатой выше 50 тысяч рублей на уровне менее 1%, а еще у 10 регионов результат менее 2%. Такая ситуация связана с небольшим объемом бюджетных доходов в данных регионах, что не позволяет правительству массово платить достойные зарплаты в школах и детских садах.
Как показало исследование, в целом по России 22,5% работников отрасли образования имеют зарплату выше средней по стране, при этом в четырех регионах эта доля работников сферы образования с зарплатой выше среднерегиональной превышала 35%, а в Магаданской области лишь 16% работников исследуемой отрасли зарабатывали больше средней зарплаты в регионе.
В 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц
Если взглянуть на распределение зарплат под другим углом, то ситуация остается достаточно похожей. В регионах, в которых много относительно высоких зарплат, работников с низкими зарплатами достаточно мало, и наоборот. В 11 регионах страны доля работников образования, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, составляет менее 10%. При этом в Мурманской области и Камчатском крае таких почти нет – лишь 0,1% и 0,3% соответственно.
В целом по России более 30% работающих в сфере образования зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Можно сказать, что это является значимой социальной проблемой, в том числе, потому что такой низкий заработок часто наблюдается не только у вспомогательного персонала, обеспечивающего учебный процесс, но и зачастую у педагогического персонала. Как показали результаты исследования, в 2 регионах более половины работников исследуемой сферы зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, еще в 24 регионах доля работников с относительно низкой зарплатой находится в диапазоне от 40% до 50%. При этом в 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц.
Лидером по доле низкооплачиваемых работников в сфере образования стал Дагестан, где таких почти 54%, а второй результат у Алтайского края (52%). Также в пятерке регионов с большим числом низкооплачиваемых работников находятся Смоленская область (49,6%), Республика Марий Эл (48,3%) и Чеченская Республика (47,7%).
Фото: pixabay.com
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