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Новости /  Общество /  Образование  

Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета

13 ноября 2018 10:09
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Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России.

Половина преподавателей математики и информатики, принимавших участие в исследовании Рособрнадзора, не справились с задачами по своему предмету, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. К такому выводу надзорное ведомство пришло после того, как провело добровольное тестирование 22 тыс. учителей по разным предметам в 67 субъектах России.

«По таким предметным областям, как «Математика и информатика» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина участников исследования», — говорится в сообщении Рособрнадзора. Почти четверть учителей получили неудовлетворительные оценки своей профессиональной пригодности по таким предметам, как экономика, «Россия в мире», русский язык и литература. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, а также преподаватели «Обществознания» и «Права».

Учителей оценивали в тестовом режиме и на добровольной основе, присоединиться к исследованию могли все желающие, ранее сообщал Рособрнадзор. Результаты обрабатываются обезличенно и никак не повлияют на работу участников исследования и школ. Оценка компетенций проводилась на основании единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), разработанных еще по заказу Минобрнауки (в мае 2018 года правительство разделило его на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования). Они предусматривают не только проверку знаний по предмету, но и умение решать методические задачи, а также оценивать работы учащихся. Подразумевает исследование и сбор мнений учителей о содержании диагностической работы.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», — считает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, надзорному ведомству теперь предстоит «спокойно проанализировать» полученные результаты, понять, как помочь учителю, а также сделать «соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации».

Исследование профпригодности учителей и последующая разработка рекомендаций и программ подготовки учителей — часть программы Национальной системы учительского роста, которая вошла в майские указы Владимира Путина. Одной из целей этой программы должно стать достижение Россией места в топ-10 стран мира по качеству общего образования.

Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам проводились Рособрнадзором с 2015 года. До 2020 года ведомство должно разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. В 2019 году проверку планируется провести среди учителей географии, физики, химии, биологии, иностранных языков, физкультуры и ОБЖ.

О результатах тестирования можно судить только после изучения материалов, по которым проверяли учителей, сказала оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. «Сейчас, независимо от добровольной апробации, которую провел Рособрнадзор, все учителя обязаны проходить аттестацию раз в пять лет. Материалы для таких аттестаций не единообразны, и это позволяет некоторым школам с помощью этих тестов увольнять неугодных учителей. Специально составляются такие задания, на которые невозможно дать правильный ответ. Мы представляем в суде интересы одной учительницы, которая отстаивает свое право работать в школе после аттестации. Как минимум семь заданий в ее материалах было сформулировано некорректно», — пояснила она. При этом, указала Мирясова, если в России будут введены единые тестовые задания для всех учителей, это позволит избежать таких ситуаций, о которых она говорит. Главное, чтобы задания были составлены корректно и соответствовали той школьной программе, с которой работают учителя.

Некорректно в тестовом формате проверять умения учителей решать методические задачи, уверена Мирясова. «Такие умения педагога всегда оценивались с помощью открытых уроков», — заметила она. По ее мнению, в тесте учитель может показать только свои знания терминов из психологии, а не умение работать с детьми, пишет РБК.
 
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