От 5 до 56% школьников на ЕГЭ получили ноль баллов за эссе по английскому языку
7 августа 2018 09:34
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В нескольких регионах России от 5 до 56% школьников на ЕГЭ получили ноль баллов за эссе по английскому языку. По официальным данным, по всей стране не справились с сочинением по иностранному около 40% сдававших, пишет "Коммерсант". В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов является творческое эссе, за которое можно набрать 14 баллов.
По информации издания, наихудший показатель в Новосибирской и Кемеровской областях, где 56 % и 35% школьников не набрали ни одного балла за эссе по английскому языку. По словам экспертов, оперативный анализ результатов госэкзамена показал, что не все выпускники понимают поставленные перед ними задачи или владеют языком в достаточной степени.
По данным Рособрнадзора, в этом году заявление на участие в письменном экзамене по иностранному подали более 86 тысяч человек, из них около 83,5 тысяч записались на английский язык.
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