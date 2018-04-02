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Новости /  Общество /  Образование  

О желании учиться в летней школе Самарского университета заявили представители космических агентств мира

2 апреля 2018 12:23
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О желании учиться в летней школе Самарского университета заявили представители космических агентств мира Конкурс на участие в XIV летней школе вырос до 5 человек на место.
Конкурс на участие в XIV летней школе вырос до 5 человек на место.

На этой неделе стартовал отбор в XIV международную летнюю космическую школу «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». Ежегодно ее организует и проводит межвузовская кафедра космических исследований Самарского университета.

Самарский университет - единственный в России, где разрабатываются, создаются, тестируются и эксплуатируются космические аппараты нанокласса. И за время летней школы ученики под руководством преподавателей могут пройти весь путь создания наноспутника - от идеи миссии до конструирования аппарата. Таким образом? за 2 недели участники изучают не только теоретические основы технологий, необходимые для создания космических аппаратов класса нано, но и получают необходимые инженерные навыки.

В этом году о желании стать участником летней школы заявили не только студенты, молодые ученые и специалисты ведущих вузов и научно-исследовательских центров мира, но и представители космических агентств, а также политики. Среди них - президент космического агентства Туниса Карим Хамид и член Парламента Ирана Рамин Нурколипур.

16 марта оргкомитет зарегистрировал 212 заявок из 34 стран. Максимальное количество заявок поступило из стран Латинской Америки - Бразилии, Перу и Мексики. Самарский университет тесно сотрудничает с латиноамериканской-российской ассоциацией ALAR. Миссия ALAR заключается в установлении научного, академического и культурного обмена с Россией в интересах молодых латиноамериканских специалистов. Одним из основных партнеров ALAR является Самарский университет, как один из ведущих российских университетов аэрокосмического профиля.

Заинтересованы в обучении в летней космической школе и молодые специалисты из Европы: в этом году о намерении “сесть за парту” Самарского университета заявили 40 человек - студенты из университетов Италии, Испании, Германии, Нидерландов, Франции, занимающих высокие позиции в авторитетном глобальном рейтинге QS World University Rankings, ежегодно составляемом британской компанией Quacquarelli Symonds.

«По сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 170 участников из 25 стран, конкурс увеличился до 5 человек на место. Это позволит сформировать качественный состав слушателей и создаст предпосылки для усиления академической мобильности и формирования международных проектов в области создания и применения наноспутников», - отметил руководитель школы, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессор Игорь Белоконов.

26 марта стартовал двухнедельный заочный этап школы. За это время участники пройдут дистанционный тренинг и выполнят тестовые задания. В результате жесткого отбора на обучение в Самарский университет приедут 40 наиболее подготовленных финалистов. Очный этап летней школы пройдет с 19 августа по 1 сентября в Самаре.
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