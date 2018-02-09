На фестивале науки и технологий «Qubit» в Самаре школьники сами выберут, чему учиться

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17-18 февраля Самарский университет станет пилотной площадкой первого российского научного фестиваля для подростков «Qubit». Возможность обсуждать идеи на равных с успешными учеными - главная идея фестиваля.В первом дне «Qubit» принять участие в смогут школьники Самары с 8 по 10 класс, активно интересующиеся наукой, новыми технологиями и профессиями на стыке различных дисциплин.Фестиваль пройдет в формате STEM (S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics), охватывающем четыре области деятельности: науку, технологии, инженерию, математику. Американские аналитики выявили, что эти направления - основа востребованных профессий будущего, кроме того, они тесно взаимосвязаны. К примеру, уже сейчас появляются профессии, требующие умения применять технические знания в сфере естественных наук.Помочь подросткам сориентироваться в мире новых возможностей и призван «Qubit». Организатор фестиваля - Фонд Арконик - выбрал нестандартную форму: сотворчество уже состоявшихся профессионалов и инициативных школьников. «STEM – основное направление, которое поддерживает Фонд Арконик. Для нас очень ценно в этой программе Фонда то, что она не просто предлагает увлекательное знакомство с экспертами в технической отрасли, но и помогает школьникам сделать действительно свой выбор будущего профессионального пути», - комментирует Галина Григорьева, координатор программ Фонда Арконик в России.На подготовительном этапе самые активные подростки Самары, интересующиеся наукой, уже зарегистрировались на сайте фестиваля http://qubitfest.com заполнили анкеты для выявления конкретной области научных интересов и стали кураторами соответствующих секций. Школьники предложили экспертам фестиваля научные темы, которые занимают их больше всего. Поэтому в основе всех выступлений спикеров будут научные проблемы и вопросы, волнующие детей.Во время работы секций ребята-кураторы расскажут о себе и озвучат научную проблему. Спикеры-профессионалы обоснуют свои ответы не только с теоретической точки зрения, но и с помощью практических экспериментов.Все приглашенные эксперты работают над проектами, которые уже сейчас меняют мир. Так, сооснователь академии креативных технологий IT-Princess Academy Валентина Чекан объяснит почему без девочек не было бы IT и чему учат в «Школе бесстрашия». О самых свежих исследованиях в области искусственного интеллекта расскажет руководитель лаборатории нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИК-Центра Михаил Бурцев. Александр Шаенко - руководитель проекта «Маяк» (первого российского спутника, созданного энтузиастами космонавтики на средства краудфандинга), поделится опытом запуска бизнес-проектов, продвигающих и популяризующих науку и технологии.Ученые, практики и предприниматели со всей страны ответят на вопросы подростков, приведут примеры своих личных историй успеха, а также расскажут о своих профессиях и вызовах, которые перед ними стоят.Во второй день фестиваля пройдут мастер-классы для преподавателей Самары от Smart Course, где педагоги сформулируют актуальную роль учителя и разработают эффективные формы профориентации, которые помогут ученикам определиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор.