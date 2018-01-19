Молодой ученый Самарского университета стал участником телешоу на федеральном канале
19 января 2018 11:44
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Телеканал "Россия-Культура" и Ассоциация Science Slam Россия запускают совместный телепроект о науке — “Научный стендап”. Его участниками стали молодые ученые из специальной астрофизической обсерватории РАН, МГУ, других вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Владивостока и Самары. Они расскажут о своих разработках и изобретениях в жанре стендап-комедии.
В первом сезоне принимает участие и молодой ученый Самарского национального исследовательского университета, кандидат химических наук, победитель Science Slam Самара Владимир Платонов. Его выступление посвящено аналитической химии - науке о методах определения химического состава вещества и его структуры, а также такому распространенному методу исследований как хроматография.
“В своём выступлении я “жесточайшим” образом использовал котиков, - говорит молодой ученый. - Всем ведь известно, что Интернет держится на нескольких “слонах”, а котики - один из них. Я буквально за уши притянул их к науке, но всё равно можно говорить о наглядности довольно сложных для неподготовленных зрителей концепций. И аудитория отозвалась: смотрели и улыбались, им понравился такой подход.”
Премьерный выпуск "Научного стендапа" будет показан на канале “Россия-Культура” уже 19 января, в 23.00 (МСК). Выступление Владимира Платонова выйдет в эфир в одном из ближайших выпусков - в первую пятницу февраля.
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