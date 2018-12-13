«Краеведческий экспресс» привезет 360 юных туристов из Тольятти в Самару
13 декабря 2018 13:45
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15 декабря 2018 года из г. Тольятти в г. Самару в познавательное предновогоднее путешествие на специальном поезде «Краеведческий экспресс» отправятся 360 юных туристов.
Проект «Краеведческий экспресс» реализуется самарским туроператором «Профцентр» при поддержке департамента туризма Самарской области, Туристского информационного центра Самарской области, Управления международных и межрегиональных связей городского округа Тольятти, Самарской пассажирской пригородной компании и Управления Куйбышевской железной дороги. Проект приурочен к Году детского туризма в России и ставит целью знакомство школьников Самарской области с историей и достопримечательностями родного края.
В пути ребят ждут познавательная программа, викторины с призами, тематические конкурсы, а по прибытии - насыщенные программы по трем экскурсионным маршрутам: «Куйбышев - запасная столица», «Самара космическая» и «Самарская кинолента». Перед отправлением в г. Тольятти в здании железнодорожного вокзала г. Самары с 17.00 до 17.45 юных туристов ждет приятный предновогодний сюрприз – праздничная программа.
Самарская область впервые в Российской Федерации реализовала модель железнодорожных путешествий для школьников по своему региону. В 2015 году проект «Краеведческий экспресс» получил Гран-при Всероссийского конкурса «Маршрут года» и стал «Лучшим детским маршрутом» в России, а в 2017 году стал «Лучшим маршрутом, посвященным Году экологии в России». Начиная с 2015 года уже более 4000 школьников стали участниками данного проекта.
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