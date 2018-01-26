Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в Самаре

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25 января в 15:00 в Малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» в рамках межрегионального проекта, приуроченного к 75-летию победы в Сталинградской битве.«Проект многоплановый, масштабный, - рассказывает руководитель проекта «Великая битва на Волге» Якунина Марина Александровна. - В его подготовке принимали участие наши коллеги и партнеры: Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Центральный государственный архив Самарской области, Самарский областной государственный архив социально-политической истории, Самарский государственный социально-педагогический университет, медицинский университет “Реавиз”».Выставка действительно охватывает огромный пласт информации, касающейся одного из самых трагических и в то же время знаменательных событий Великой Отечественной войны. На страницах ежедневной хроники Сталинградского сражения - подробный рассказ о каждом из 200 дней величайшей битвы. Сотни воспоминаний участников сражения, собранные профессиональными историками, позволяют понять, как военные и гражданские лица, генералы и рядовые, крупные руководители и обычные граждане воспринимали войну и свою роль в ней.Отдельный раздел экспозиции посвящен выдающимся советским военачальникам, внесшим огромный вклад в достижение победы в Сталинградской битве.О вкладе жителей Куйбышевской области в победу под Сталинградом рассказывают документы, фотографии, воспоминания и многие другие материалы из фондов библиотеки и семейных архивов куйбышевцев – участников Сталинградской битвы.На церемонии открытия посетители библиотеки также познакомились с экспонатами из коллекции военных артефактов, предоставленными Самарским отделением «Поискового движения России».