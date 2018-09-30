Книжный клуб на французском языке пройдет в Самаре

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В рамках франко-российского года языков и литературы Альянс Франсез открывает книжный клуб на французском языке.Любители литературы, владеющие французским языком, теперь могут обсудить впечатления от прочитанных книг в рамках клуба. В центре внимания – произведения современных франкофонных авторов. Их можно читать как на французском, так и на русском языке, однако обсуждение возможно только на языке книги!Встречи клуба будут проходить в различных кафе города два раза в месяц под руководством Брижит Кавийон и Лейли Мифтаховой. Требование к участникам – наличие уровня владения французским языком В1 (или выше). Вход свободный!Первая встреча состоится 3 октября в 18.30 в Альянс Франсез Самара.С октября по декабрь встречи проходят в рамках фестиваля «Французская осень».