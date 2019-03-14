Какие изменения ждут самарские вузы?

Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В ведущих вузах региона происходит смена ректоров, и этот процесс обрастает разного рода домыслами и слухами. О ситуации в сфере высшего образования рассказывает первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, пишет "АиФ Самара".

Поясните пожалуйста, зачем вообще потребовалось менять ректоров сразу в четырех ведущих вузах региона?

Виктор Кудряшов: Процесс перевыборов ректоров во всех вузах происходит абсолютно в плановом режиме. Здесь нет каких-то скрытых, подводных течений. Просто согласно закону должность ректора могут занимать только руководители в возрасте до 65 лет. И в Самарском университете имени С.П. Королева, Самарском мед-университете, в экономическом университете ректоры достигли этих возрастных пределов и даже превзошли их. И поэтому запущен процесс ротации. При этом и губернатор, и правительство области максимально заинтересованы в сохранении лучших традиций, которые заложены такими выдающимися учеными, как Г.П. Котельников, В.А. Сойфер, Е.В. Шахматов, Г.Р. Хасаев.

- Но при этом мне приходилось слышать, что губернатор продвигал на должность ректора Самарского университета москвича, выходца из Газпрома Р.А. Самсонова?

- Это не совсем так. Губернатор всегда говорил, что университету нужно укреплять связи с крупнейшими корпорациями страны и мира. Это вопрос выживания вуза в условиях глобальной конкуренции. И эту миссию как раз и должен выполнить Р.А. Самсонов, имеющий большой опыт работы в бизнесе, в государственном управлении. Именно поэтому губернатор был крайне заинтересован, чтобы он работал в Самарском университете. А в какой должности - это уже второй вопрос. Его рекомендательная подпись стоит под фамилиями всех четырёх кандидатов, которые выдвигались на пост ректора. А решение принимает наблюдательный совет. И губернатор, как председатель совета, будет учитывать мнение, позицию всех заинтересованных сторон. Сегодня обязанности ректора выполняет В.Д. Богатырев. И, судя по первым шагам, он вполне справляется с этой ролью. На повестке дня у университета аккредитация. Это сложнейший процесс, когда любые перестановки могут только повредить. Но итоговое решение все-таки за наблюдательным советом. И это не вопрос личных симпатий. Это вопрос способности руководителя сделать Самарский университет центром пространства инноваций для всего региона.

- Коль мы заговорили об экономике, скажите, как на экономическом развитии региона скажется объединение Самарского государственного экономического университета и СамГТУ?

- Я как выпускник экономического университета могу сказать - объединение таких разнородных вузов - это чушь. Такие слухи долетали и до меня. Но официально заявляю - этот вопрос даже теоретически не рассматривается.

- А кто станет ректором экономического университета? Там вчера были назначены выборы, которые пройдут 27 марта.

- Кого выберет конференция трудового коллектива, тот и станет. Я знаю, что губернатор с большим уважением относится к традициям вузовской демократии. Ученые, профессора сами должны решать, им виднее. Мы в правительстве области рассматриваем СГЭУ, как базовый экономический вуз для всего Волго-Уральского макрорегиона, подобно тому как СГМУ является опорным медицинским вузом для всего Поволжья.

- И, кстати, о медицинском университете. Кого вы будете поддерживать на должность ректора?

- Мы очень уважительно относимся к мнению профессионального сообщества, а медиков - тем более. Им решать. Благодаря усилиям Г.П. Котельникова Самарский государственный медицинский университет добился выдающихся успехов. Вузовский технопарк и Центр прорывных технологий СГМУ на уровне Правительства России были признаны лучшими в своей сфере. Тренажёрами для реабилитации после инсульта ReviVR оснащены почти все сосудистые центры Самарской области. А с системой планирования и контроля хирургических вмешательств AUTOPLAN оперируют хирурги не только нашей области, но и в Москве, в том числе в НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Мы рассматриваем СГМУ как центр формирования самого нового, самого перспективного кластера экономики региона, важнейшее звено в реализации нацпроекта «Здравоохранение».

- В Тольятти также предстоят выборы ректора университета. Чего ждать от них? Вы поддерживаете кандидатуру Михаила Криштала?

- Все без исключения кандидатуры, которые выдвигались от вуза, губернатором были согласованы. Если ученый совет, коллектив вуза примут решение, что М.М. Криштал должен продолжить работу в должности ректора - так тому и быть. Главное, чтобы университет стал двигателем обновления города, чтобы он стал по-настоящему опорным вузом региона. Главное, чтобы выпускники тольяттинских школ не уезжали в другие города, а стремились учиться в ТГУ и получали там конкурентоспособное образование. Очевидно, что на сегодняшний день ТГУ еще есть над чем работать. И обязанность ректора - позаботиться о решении этих стратегических для развития вуза задач. Иначе все наши экономические проекты по созданию в Тольятти крупнейшего в стране инжинирингового центра в рамках программы ТОР (территории опережающего развития. - Корр.) просто упрутся в отсутствие квалифицированных кадров, способных совершить прорыв в экономике.