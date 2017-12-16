Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Самарского университета

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В пятницу, 15 декабря в ходе рабочего визита в Москву врио Губернатора Самарской областипринял участие в заседании наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета вуза. Также в нем приняли участие заместитель Министра образования и науки РФи ректор университета, сообщает пресс-служба облправительства.Важнейшим вопросом повестки стали выборы нового председателя наблюдательного совета вуза. В соответствии с принятыми на уровне Правительства РФ системными решениями Дмитрий Рогозин сложил полномочия председателя. Дмитрий Азаров поблагодарил его за продуктивную работу в этой должности.«Конечно, мы высказали сожаление, но решение Правительства безусловно подлежит исполнению, - рассказал Глава региона. - Дмитрий Олегович внес огромный вклад в развитие университета за то время, когда он возглавлял наблюдательный совет. При этом мы договорились, что Дмитрий Олегович продолжит сотрудничество с университетом, будет и в дальнейшем оказывать ему поддержку. Это очень важно». Искреннюю признательность в адрес Дмитрия Рогозина высказал и ректор вуза Евгений Шахматов.Председателем наблюдательного совета по предложению Дмитрия Рогозина был единогласно выбран. Олег Петрович является членом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, возглавляя в ней Совет по космосу.«Что не менее важно – он находится почти в ежедневном контакте с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Дмитрий Олегович выразил готовность подключаться в разрешении каких-то сложных ситуаций, оказания помощи университету. А значит, возможности коммуникации у вуза расширяются», - считает врио губернатора.По предложению Олега Фролова на должность заместителя председателя наблюдательного совета был выбран Дмитрий Азаров. Работа первого лица региона в этой должности - традиционная практика для национально-исследовательского университета.В ходе заседания рассматривался обширный круг вопросов, касающихся как текущей хозяйственной деятельности, так и стратегических направлений развития вуза. Было принято решение вернуться к детальному рассмотрению ряда вопросов на очередном заседании наблюдательного совета. В частности, совету необходимо предметно обсудить создание кампуса «Гагарин-центр». К сожалению, пока проект остаётся лишь на стадии идеи и требует детальной проработки. Министерство образования РФ готово поддержать начинание, но только в случае представления проработанного плана реализации проекта. Дмитрий Азаров поручил ректору вуза провести серьёзную подготовку по данному вопросу. Совещание с Главой региона, посвященное созданию кампуса «Гагарин-центр», пройдет в январе 2018 года.