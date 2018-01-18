Альянс Франсез Самара приглашает на день открытых дверей

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Альянс Франсез Самара и Кампюс Франс приглашают на день открытых дверей.Гостям раскажут:- о курсах французского языка в Альянс Франсез,- об образовании во Франции,- о волонтерских проектах, стажировках во Франции,- о лингвистических лагерях для школьников,- культурных мероприятиях и конкурсах для вас и ваших детей.Вы можете прийти в Альянс Франсез Самара 22 января в течение дня или в 18.00, чтобы получить более полную информацию по каждому направлению деятельности.Для вас также открыта фотовыставка "Цель: СПОРТ". Вход свободный!Мероприятие состоится по адресу: ул.Высоцкого, 10, 2-ой этаж.