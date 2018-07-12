8 вузов Самарской области, выигравшие гранты Росмолодежи, на реализацию своих проектов получат 23 450 000 рублей

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На участие в Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».Победителями от Самарской области стали Самарский университет, Самарский государственный институт культуры, Самарский государственный социально- педагогический университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения, Самарский экономический университет, Тольяттинский государственный университет иПоволжский государственный университет сервиса.«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой конкурс проводится впервые, до этого поддержка вузов проходила только по линии Министерства образования и науки РФ.Отрадно, что сразу 8 самарский вузов смогли выиграть. Уже на этапе заявочной кампании мы поддерживали образовательные организации, продолжим это и теперь» - отмечает врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев.Конкурс проходил по 11 номинациям: Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив»,«Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство»,«Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».Размер грантового фонда конкурса в 2018 году составил 4,5 млрд. рублей. Всего гранты получили 313 вузов со всей страны, передает пресс-служба облправительства.