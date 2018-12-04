5 декабря одиннадцатиклассники школ губернии приступят к написанию итогового сочинения (изложения)

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Перед началом мероприятия министр образования и науки Самарской областивстретится с учащимися школы № 13 г.о. Самара (ул. Чапаевская, 74, актовый зал). Начало встречи - в 9.30.Всего около 650 тысяч выпускников общеобразовательных организаций Российской Федерации напишут работы по 5 открытым направлениям:- «Отцы и дети»- «Мечта и реальность»- «Месть и великодушие»- «Искусство и ремесло»- «Доброта и жестокость»Время написания – 3 часа 55 минут.Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого открытого тематического направления).Конкретные темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. В Самарской области темы будут опубликованы на сайте министерства образования и науки региона. Одновременно темы поступят в каждую школу.Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно в месте подачи заявления не позднее 18 декабря 2019 года. Итоговая оценка выставляется в формате «зачёт/незачёт».Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам в дополнительные сроки: 6 февраля 2019 года и 8 мая 2019 года. Выпускники прошлых лет могут принять участие в написании сочинения в любой из указанных дней.Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение, передает пресс-служба облправительства.