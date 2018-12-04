Завершился SamaraSchoolHack – второй в этом году хакатон для школьников

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QR-коды на остановках общественного транспорта, телемедицина и электронная книга-жалоб – с такими проектами школьники соревновались в программировании на хакатоне SamaraSchoolHack.1 - 2 декабря в Самарском бизнес-инкубаторе прошел хакатон для самарских школьников SamaraSchoolHack. Хакатон - мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. Тема прошедшего хакатона - создание социально полезных программ и приложений для жизни города.В соревнованиях приняли участие 9 школьных команд из школы №162 им. Ю.А. Гагарина, Самарского регионального центра для одаренных детей, Самарского лицея информационных технологий, Самарской государственной областной академии (Наяновой), гимназии «Перспектива», образовательного центра «Южный город», лицея «Созвездие» и Самарского лицея информационных технологий.В первый день работы эксперты хакатона провели мастер-классы для участников, где обсудили прототипирование продуктов, подготовку презентаций и технические вопросы создания программ и приложений.В финале хакатона экспертное жюри выбрало 3 лучшие команды.1 место заняла команда Самарского лицея информационных технологий «SamLIT Generation» с проектом «NaMeste». Команда разработала приложение для помощи жителям города в ориентировании на остановках общественного транспорта. Пользователи, считывая QR-код на остановке, получат полезную информацию о транспорте, времени прибытия, соседних улицах и достопримечательностях поблизости.2 место заняла команда My Healthcare из Самарского регионального центра для одаренных детей с проектом в сфере телемедицины My Healthcare. Приложение станет помощником для пациентов и врачей. Для решения некоторых вопросов пользователям не обязательно ходить к врачу, достаточно через приложение написать сообщение в клинику и получить быстрый квалифицированный ответ.3 место заняла команда «Кнопочки» из образовательного центра «Южный город» с проектом «ГосАссистент». Это приложение, помогающее быстро оставить жалобу на какую-либо городскую проблему - ямы на дорогах, аварийные ситуации, сосульки на крышах, прорвавшиеся трубы. Городские службы получают обращение и обязаны отработать его в течение установленного срока, при этом каждый район города получит рейтинг в зависимости от скорости решения проблем и их количества.Хакатон SamaraSchoolHack организован согласно распоряжению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Региональным центром инноваций StartupSamara и департаментом информационных технологий и связи Самарской области при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и самарских IT-компаний: Вебзавод, Cloud Castle, Haulmont, МСК Групп, Mercury и СМС-ИТ.