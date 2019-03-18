Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области

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Впервые в истории самарского образования в марте 2019 года в Самарской области (г. Самара) будет проведен заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии.19 марта 2019 года в 15.00 в Самарском Академическом театре оперы и балета (г. Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится торжественное открытие заключительного этапа всероссийской Олимпиады по астрономии.Основные конкурсные мероприятия пройдут с 20 по 23 марта на площадках Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королёва.Возглавляет Жюри Олимпиады кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук Олег Угольников.В Самару для участия в олимпиаде в период с 19 по 24 марта 2019 года приедут юные астрономы со всей страны, ставшие на отборочном региональном этапе победителями. Ожидаемое количество участников олимпиады: 200 школьников, обучающихся в 9-11-х классах общеобразовательных организаций, и около 60 сопровождающих педагогов. Самара в очередной раз подтвердит имидж космической столицы страны.Наш регион на мероприятии представляют 5 человек.Помимо конкурсной программы, участников Олимпиады ожидают лекции ведущих учёных, встречи с космонавтами, экскурсии в музеи областного центра и посещение театров.Итоги Олимпиады будут подведены в актовом зале Самарского университета (Московское шоссе, 34) 24 марта в 11.00, сообщает пресс-служба облправительства.