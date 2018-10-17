Всего за два года Самарский университет взлетел в рейтинге QS BRICS University Rankings на 65 позиций

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В опубликованном 16 октября списке лучших университетов стран БРИКС, составленном экспертами британской компании Quacquarelli Symonds (QS BRICS University Rankings 2019) Самарский университет занял 86 место, сообщает пресс-служба вуза.За год вуз поднялся на 7 строчек рейтинга ведущих университетов стран БРИКС. Напомним, что годом ранее Самарский университет впервые вошел в топ 100 QS BRICS, заняв 93 место. Тогда вузу удалось улучшить свои показатели сразу на 58 позиции. Напомним, что впервые в QS BRICS University Rankings Самарский университет вошел в 2015 году. Тогда вуз занимал место в группе 151-200.В этом году в публикуемую часть международного рейтинга вошли 400 лучших университетов стран БРИКС, из них 101 вуз представляют российскую высшую школу. В топ-100 QS BRICS входит 24 отечественных университета. В российской части рейтинга Самарский университет также улучшил свои показатели и поднялся с 23 на 20 место.“С каждым годом глобальная конкуренция среди ведущих вузов мира усиливается. Все больше университетов стремятся попасть в списки авторитетных международных рейтинговых агентств, прежде всего, QS World University Rankings (QS) и THE World University Rankings (THE). И очень важно, что нам удается последовательно улучшать свои позиции среди стран, демонстрирующих, пожалуй, наиболее заметную динамику продвижения в общепризнанных международных рейтингах”, - отметил проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев.По его оценке, продвижение университета в QS BRICS обеспечивает методичная работа по модернизации научно-образовательной деятельности Самарского университета, ее последовательное приведение к лучшим международным практиками и стандартам. В результате сразу нескольких критериев, по которым составители ведущих международных рейтингов оценивают вузы, уже превышают общероссийский уровень. Среди них: рост доли иностранных студентов и преподавателей, доля представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) с ученой степенью кандидата или доктора наук. Также показали свою динамику и такие критерии, как академическая репутация вуза, и репутация университета среди работодателей.«В нашем вузе 906 иностранных обучающихся из 72 стран мира. Они выбирают нас, поскольку уверены, научные школы, стоящие за брендом Самары и Самарского университета - инженерия, двигателестроение, космонавтика - позволят им без проблем построить карьеру не только у себя на родине, но и в любой стране мира, - отметил Владимир Богатырев. - Абитуриенты знают: преподавать им будут ведущие ученые, занимающиеся реальными научными исследованиями. Также все большую популярность у иностранцев набирают экономический и юридический факультеты вуза”.